Abertas as inscrições do Programa de Residência do MPGO

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para o Programa de Residência do Ministério Público de Goiás (MPGO). Os interessados podem se inscrever pelo site www.institutoverbena.ufg.br, no portal do candidato, até as 17 horas do dia 3 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 85,00.

O processo seletivo oferece 511 vagas, ao todo, em 19 áreas de conhecimento. A realização é do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), com acompanhamento e fiscalização de comissão específica designada pelo MP.

As provas do processo seletivo serão aplicadas no dia 26 de maio, no período vespertino, conforme definido no edital consolidado.

Confira abaixo as informações mais relevantes sobre a seleção:

• Vagas oferecidas: 511 (entre as de preenchimento imediato e as de cadastro de reserva)

• Áreas de conhecimento: Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, Informática, Jornalismo, Letras Português, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Economia, Geoprocessamento, Biologia, Geografia

• Período de inscrição: de 3/4 até 17 horas de 3/5

• Onde se inscrever: pelo site www.institutoverbena.ufg.br, no portal do candidato

• Taxa de inscrição: R$ 85,00

• Data das provas (objetiva e discursiva): 26/5 (período vespertino)

• Valor da bolsa: R$ 3,2 mil, mais auxílio-transporte (em valor a ser definido em portaria)

• Jornada da residência: 6 horas diárias e 30 horas semanais

• Duração da residência: 36 meses (3 anos)

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em Goiânia e outras nove cidades, no caso da residência jurídica. Para os candidatos das demais áreas, os exames serão realizados apenas em Goiânia.