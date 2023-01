Abertas as inscrições para o programa Iniciação Esportiva

O programa Iniciação Esportiva atende crianças a partir de sete anos, adolescentes, adultos e, em algumas modalidades, para idosos. O foco é incentivar a prática esportiva, a inclusão social e dar apoio a futuros atletas. São oferecidas aulas, em diferentes regiões da cidade, de corrida, bike, futsal, futebol, vôlei, basquete, karatê, skate e patins.

Além de estimular uma vida ativa e saudável, o projeto integra as políticas públicas desenvolvidas no município para erradicação do trabalho infantil e redução da evasão escolar, já que a inscrição no programa está diretamente vinculada à matrícula da criança ou adolescente em uma unidade de ensino.

Requisitos e documentos

Os interessados precisam procurar um dos núcleos durante o período das aulas para realizar a inscrição. Para crianças e adolescentes, o responsável deve levar a cópia impressa dos seguintes documentos: RG do responsável, RG ou certidão de nascimento do aluno, comprovante de matrícula escolar, comprovante de endereço e uma foto 3×4 do estudante atualizada. Para os adultos e idosos, além dos documentos pessoais, comprovante de endereço e foto, também é necessário o atestado médico de liberação para atividade física. Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado podem ser feitas pelo 156 ou ainda pelo telefone (62) 3902-1197.

Núcleos

✅ Aulas de vôlei: adultos e idosos

📍 Ginásio Internacional

Terça e quinta: 19h às 20h

✅ Assessoria de corrida: adolescentes, adultos e idosos

📍 Ginásio Internacional

Segunda e quinta: 7h às 8h / 8h às 9h

Terça e quinta: 18h30 às 19h30

✅ Assessoria de corrida e treino funcional: adolescentes, adultos e idosos

📍 Estação do esporte Bairro Buritis

Segunda e quarta: 7h às 8h

📍 Feirão do Bairro de Lourdes

Segunda e quinta: 8h às 9h

📍 Parque da Jaiara

Terça e quinta: 6h30 às 9h

✅ Assessoria de bike: adolescentes, adultos e idosos

Segunda e quarta: 16h

Sábado e domingo: 7h

Contato direto com o professor: (62)99256-7133

✅ Aulas de futsal: 7 a 15 anos

📍 Ginásio Internacional

Terça e quinta: 8h30 às 9h30 / 9h30 às 10h30 / 14h às 15h / 15h às 16h

📍 Praça CEU Jardim Alvorada

Segunda e quarta: 8:30h às 9:30h / 9:30h às 10:30h /14h às 15h / 15h às 16h

✅ Aulas de futebol: 7 a 16 anos

📍Espaços esportivos dos bairros Munir Calixto, Setor Sul, Morada Nova, Buritis, Polocentro

Segunda e quarta: 8h30 às 9h30 / 9h30 às 10h30 /14h30 às 15h30 / 15h30 às 16h30

📍 Espaços esportivos dos bairros Vila esperança, Lapa, Adriana Parque, Alvorada,

Terça e quinta: 8h30 às 9h30 / 9h30 às 10h30/ 14h30 às 15h30 / 15h30 às 16h30

✅ Aulas de skate e patins: 7 a 16 anos

📍 Pista do Parque JK

Segunda e quarta: 8h às 9h / 9h às 10h / 10h às 11h

Terça e quinta: 8h às 9h / 9h às 10h / 10h às 11h

✅ Aulas de karatê: 7 a 16 anos

📍 CEU Jardim alvorada

Terça e quinta: 8h30 às 9h30 / 9h30 às 10h30

Segunda e quarta: 14h às 15h / 15h às 16h