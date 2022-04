Abertas inscrições para cargos do quadro auxiliar do MPGO em promotorias do interior

Da redação

Estão abertas até 28 de maio as inscrições para quatro concursos destinados ao provimento de cargos do quadro auxiliar do Ministério Público de Goiás (MPGO) em promotorias de comarcas do interior do Estado. O prazo foi aberto nesta sexta-feira, 29, tendo os editais dos certames sido publicados na edição de ontem, 28, do Diário Oficial da instituição.

Ao todo, são oferecidas quatro vagas, uma em cada comarca: para oficial de promotoria em São Simão e também em Piracanjuba, e para secretário auxiliar nas Promotorias de Quirinópolis (1 vaga) e nas Promotoria de São Luís de Montes Belos (1 vaga).

A remuneração dos dois cargos é de R$ 3.549,56. Como pré-requisito, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo e, no caso do cargo de oficial de promotoria, possuir ainda carteira nacional de habilitação (CNH) nas categorias A e B. As inscrições são feitas pelo site do MPGO (www.mpgo.mp.br), no menu Concursos e Seleções, disponível na página principal. Os interessados têm até as 23h59 do dia 28 de maio para se inscrever. A taxa é de R$ 62,02.

Os concursos terão duas etapas: a primeira, com a aplicação das provas objetiva, discursiva e de redação, enquanto a segunda consistirá na avaliação de títulos. As provas já têm data marcada:

• São Luís de Montes Belos – 28 de agosto

• Quirinópolis – 14 de agosto

• São Simão – 11 de setembro

• Piracanjuba – 25 de setembro

Confira nos editais abaixo os requisitos para o cargo e outras informações sobre os concursos.

