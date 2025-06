Abertas inscrições para Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada 2025

Estão abertas as inscrições para a Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada 2025, voltada a estudantes de Goiás com até 19 anos, matriculados do 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, em escolas públicas ou privadas.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site: abre.go.gov.br/olimpiadadeia, entre os dias 09 de junho e 15 de julho.

Os vencedores da olimpíada receberão prêmios em dinheiro:

1º lugar: R$ 4,8 mil;

2º lugar: R$ 2,4 mil;

3º lugar: R$ 1,2 mil para cada integrante da equipe e tutor.

Promovida pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Goiás (Secti) em parceria com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) e o Centro de Competência Embrapii em Tecnologias Imersivas (AKCIT) da Universidade Federal de Goiás (UFG), a Olimpíada tem como objetivo estimular o aprendizado e o uso prático da inteligência artificial entre jovens.

“Esta será a segunda edição da olimpíada que, em 2024, foi um marco para a formação em tecnologia de nossos jovens. Goiás já é referência em inteligência artificial no Brasil e, com isso em mente, estamos formando uma geração tecnológica e de IA no estado”, afirma José Frederico Lyra Netto, titular da Secti.

Para participar, os interessados devem formar equipes compostas, obrigatoriamente, por três alunos. Cada equipe deverá contar com um tutor ou mentor maior de idade, que pode ser um professor ou entusiasta da tecnologia com ensino superior completo ou em curso. O tutor terá o papel de acompanhar e oferecer apoio técnico e orientativo, sem realizar diretamente as soluções.

A diretora do Centro em Excelência em IA (Ceia) da UFG, Telma Woerle, ressalta a importância de atividades como essa para que os estudantes sejam preparados para o futuro da IA.

“Queremos incentivar a inovação colaborativa, essencial no mundo da tecnologia, introduzir esses estudantes a este universo fascinante e prepará-los para que, no futuro, o Brasil se destaque globalmente, sendo um país competitivo e inovador no campo da IA”, conclui.

Cronograma

A 1ª Etapa Classificatória será on-line de 6 de agosto de 2025 a 1º de setembro de 2025. O objetivo é desenvolver soluções para desafios práticos utilizando linguagem de programação Python, com foco em visão computacional, processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para dados tabulares.

Para se prepararem, os participantes terão acesso a treinamentos com atividades obrigatórias e opcionais desenvolvidos pelo AKCIT-UFG.

Avançam para a segunda etapa 15 equipes da categoria Escola Pública e 15 equipes da categoria Escola Privada com maior desempenho. As etapas presenciais, a 2ª Etapa Classificatória e a Etapa Final, serão realizadas na Campus Party Goiás 2025, em Goiânia.

Os participantes classificados para as etapas presenciais e seus tutores receberão um auxílio financeiro total de R$ 1,2 mil para cobrir despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem durante o evento. Este auxílio será pago em três parcelas de R$ 400.

