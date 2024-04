Abertas vagas para cursos de qualificação no Mutirão da Prefeitura

A Prefeitura de Goiânia está com vagas abertas para turmas de cursos de qualificação, durante o 3º Mutirão de Goiânia 2024, desta vez no Residencial Jardins do Cerrado. As aulas serão realizadas na estrutura montada na Avenida Brasil, esquina com Avenida Luísa M. Coimbra Bueno, a partir desta terça-feira (09) até domingo (13).

Foram disponibilizadas 48 vagas para capacitação em alongamento de unhas e modelagem e henna de sobrancelhas, com aulas em turmas pela manhã e à tarde.

A qualificação profissional gratuita será oferecida para pessoas com idade acima de 18 anos. Além do certificado de conclusão, são disponibilizados lanche e material didático aos alunos. O projeto é realizado pelo Sine Municipal, órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec).

As inscrições podem ser realizadas no estande do Sine dentro do Mutirão ou por meio do Sine Móvel, veículo que está nas ruas da comunidade atendida pela frente de serviços itinerantes e gratuitos, até o preenchimento de todas as vagas nesta segunda-feira (8/4). A confirmação da inscrição será emitida no momento da matrícula.

Serviço

Assunto: 48 vagas abertas para cursos de alongamento de cílios e modelagem e henna de sobrancelhas

Inscrições: Segunda-feira (8/4), nos estandes do Sine no Mutirão ou Sine Móvel

Dias dos cursos: De terça (9/4) a domingo (13/4)

Horário: manhã e tarde

Local: Estandes do Mutirão na Região Sul – Avenida Brasil com Avenida Luísa M. Coimbra Bueno, no Residencial Jardins do Cerrado.