Aberto Circuito Goiano de Pesca Esportiva em Três Ranchos

O Governo de Goiás, por meio da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), abre, neste sábado (02), o Circuito Goiano de Pesca Esportiva, no município de Três Ranchos.

A competição, que recebeu patrocínio da autarquia pelo terceiro ano consecutivo, segue até outubro, incluindo também os municípios de Alexânia, Catalão, Niquelândia, Buriti Alegre, Luziânia e São Simão. Segundo os organizadores, o evento de 2024 já começa com 95 equipes fixas participantes, um recorde de inscritos. Ao todo, serão R$ 1,2 milhão em prêmios. A expectativa é reunir 150 equipes de pescadores na primeira etapa, em Três Ranchos.

O organizador do Circuito Goiano de Pesca Esportiva, Carlos Leite, lembra que cada vez mais o turismo de pesca esportiva se destaca no cenário nacional. “O evento vem crescendo, graças ao apoio do Governo de Goiás. Somos referência em segurança pública, além da malha viária em boas condições”, acrescentou.