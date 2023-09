Acidente deixa três feridos perto de Caldas Novas

Na tarde de ontem, feriado da Independência, o Corpo de Bombeiros Militar de Caldas Novas e Pires do Rio foi acionado para atendimento de uma ocorrência de trânsito (saída de pista) na GO-309, sentido Caldas Novas/Pires do Rio.

No veículo havia o condutor e três passageiros, que após perder o controle do carro colidiu com o barranco.

As equipes de Bombeiros Militares verificaram que as vítimas estavam fora do veículo, e iniciaram os atendimentos de primeiros socorros em ação conjunta com o Samu. Todas as vítimas foram transportadas para a UPA de Caldas Novas, onde foram deixadas sob cuidados médicos.