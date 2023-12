Acidente entre dois caminhões deixa um motorista ferido

Bombeiros militares em Cristalina atenderam ocorrência de acidente de trânsito envolvendo dois caminhões, com uma vítima presa às ferragens, na GO-436, km 50.

No local, encontraram um motorista de 59 anos politraumatizado, com um corte contuso na face e nas pernas.

Com técnicas de salvamentos veicular e uso do equipamento de desencarcerador, os militares resgataram a vítima e realizaram os primeiros atendimentos. Com apoio do SAMU, a vítima foi encaminhada para a UPA.