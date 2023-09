Acidente envolvendo três veículos deixa feridos em Formosa

Equipes de Salvamento e Resgate do 19º Batalhão Bombeiro Militar, em Formosa, foram acionados para atender um acidente de trânsito envolvendo um ônibus, uma carreta e um veículo de passeio. O acidente aconteceu de manhã.

Segundo informações do condutor do ônibus, ele trafegava com destino a Formosa, quando, pouco antes do acidente, ouviu um barulho estranho em seu veículo e iria realizar o estacionamento para verificação. Antes da parada e de forma repentina o veículo puxou para o centro da pista, ocasionando uma colisão com a carroceria do caminhão que trafegava em sentido contrário. Em seguida, ocorreu a colisão com terceiro veiculo, um Fiat Palio, que também trafegava em sentido contrário.

As guarnições de salvamento e resgate, ao chegar no local, estabeleceram sinalização de segurança de forma a evitar que outros acidentes ocorressem iniciando também atendimento a duas vítimas, um mulher de 39 anos, consciente, com dores abdominais, e outra vítima, do sexo feminino, de 25 anos, consciente, com queixa de dor em membro inferior esquerdo, também passageira do ônibus. Após atendimento pré-hospitalar, foram levadas para o Hospital Regional de Formosa – HRF, pelo Samu.

A equipe de socorristas do CBMGO atendeu também três crianças, sendo duas delas filhos da vítima de 39 anos e uma da outra vítima de 25 anos. Elas foram atendidas conforme Protocolo do CBMGO e não apresentavam lesões ou ferimentos que ensejassem hospitalização.

Outras passageiros, ocupantes do ônibus, foram realizados atendimentos no local, com ferimentos leves.