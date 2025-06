ACIEG lança plataforma gratuita de dados para impulsionar negócios

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG) acaba de dar um passo importante rumo à inovação e à transparência com o lançamento da plataforma ACIEG DataInt. Gratuita e acessível online, a ferramenta reúne relatórios e dashboards com dados públicos sobre os principais setores da economia goiana. Além disso, oferece aos empresários e gestores públicos uma base sólida para a tomada de decisões estratégicas, promovendo o desenvolvimento regional com inteligência e tecnologia.

A cerimônia de lançamento contou com apoio da Unimed Goiânia e do Sicoob Unicentro Br, além da presença do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela. Para ele, a plataforma amplia a visibilidade do Estado e atrai novos investidores. Já o presidente da ACIEG, Rubens Fileti, destacou que o projeto é um sonho antigo da entidade, que finalmente se torna realidade graças à união de esforços entre os setores público e privado.

O grande diferencial da plataforma está no uso integrado de tecnologias como Big Data, Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial (IA). A combinação permite transformar grandes volumes de dados em diagnósticos claros, seguros e atualizados. “O empresário goiano poderá acessar gráficos e relatórios interativos sobre o comércio, indústria, serviços, agronegócio e muito mais, com base em dados confiáveis”, explicou Juliano Guimarães, presidente da Câmara Setorial de TI da ACIEG.

Além disso, a ACIEG DataInt segue rigorosamente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As informações vêm de fontes como IBGE, Receita Federal, Novo Caged e bases estaduais e municipais, sendo todas tratadas com segurança. Acima de tudo, o acesso gratuito à plataforma representa um avanço no compromisso da entidade com a modernização do setor produtivo goiano.

Desde já, a expectativa é que a plataforma ACIEG DataInt se torne uma referência nacional em inteligência de dados para o setor empresarial. A iniciativa reforça o papel da ACIEG como uma aliada estratégica para quem quer empreender, investir ou simplesmente entender melhor os movimentos da economia regional.