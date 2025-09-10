search
Geral

Acumulou! Ninguem acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2.912

Tres goianos faturaram o prêmio da quina de R$ 34 mil, um de Trindade dois de Goiânia


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 10/09/2025 - 08:48

Mega-Sena acumula e vai a R$ 55 milhões; veja resultado
A estimativa de prêmio do próximo concurso, dia 11/09, é de R$ 55 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.912 da Mega-Sena,realizado na noite desta terça-feira (9), em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 55 milhões.

Os números sorteados foram:
09 – 25 – 37 – 41 – 51 – 59

A quina do concurso 2.912 teve 68 apostas ganhadoras, inclusive duas de Goiânia e uma de Trindade. O prêmio para quem acertou cinco dezenas foi de R$ 34.049,50.

Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Aposte agora

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

A unidade é administrada pela Fundação Pio XII, mesma mantenedora do Hospital de Amor de Barretos (SP),
Geral

Hospital Cora será inaugurado em 25 de setembro em Goiás

09/09/2025
Horóscopo de hoje, 9 de setembro: terça-feira pede clareza e escolhas conscientes
Geral

Horóscopo de hoje, 9 de setembro: terça-feira pede clareza e escolhas conscientes

09/09/2025
Mega-Sena 2912: prêmio desta terça (9) pode chegar a R$ 47 milhões
Geral

Mega-Sena 2912: prêmio desta terça (9) pode chegar a R$ 47 milhões

09/09/2025
boletos
Economia

Nome limpo: mutirão oferece até 99% de desconto em dívidas

08/09/2025
Goiânia terá semana de sol forte, calor de 35°C e umidade crítica abaixo de 20%
Geral

Goiânia terá semana de sol forte, calor de 35°C e umidade crítica abaixo de 20%

08/09/2025
cerrado
Meio Ambiente

Goiás remunera produtores rurais que preservam áreas do Cerrado

10/09/2025
Pesquisadores alertam para risco de entrada de novo vetor de malária no Brasil
Saúde

Pesquisadores alertam para risco de entrada de novo vetor de malária no Brasil

10/09/2025
PF deflagra operação contra fraudes em licitações
Cidades

PF faz operação contra envio de cédulas falsas pelos Correios

10/09/2025
Alfabetização de adultos pode aumentar renda em até 16%, aponta estudo
Escola

Alfabetização de adultos pode aumentar renda em até 16%, aponta estudo

10/09/2025
Pesquisa