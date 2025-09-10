Acumulou! Ninguem acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2.912

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.912 da Mega-Sena,realizado na noite desta terça-feira (9), em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 55 milhões.

Os números sorteados foram:

09 – 25 – 37 – 41 – 51 – 59

A quina do concurso 2.912 teve 68 apostas ganhadoras, inclusive duas de Goiânia e uma de Trindade. O prêmio para quem acertou cinco dezenas foi de R$ 34.049,50.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

