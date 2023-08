Acusado de tráfico é preso por policiais civis em Itumbiara

Policiais Civis do Genarc da 6ª Delegacia Regional, de Itumbiara, prenderam, na noite de quarta-feira, 30, um homem de 27 anos por tráfico de drogas e posse ilegal de munição.

A ação ocorreu no bairro Afonso Pena, em Itumbiara, após investigações preliminares que apontaram que o homem era responsável pela distribuição de drogas para usuários e outros traficantes.

O investigado foi surpreendido no momento em que iria fazer a entrega de aproximadamente meio quilo de maconha. Em sua residência foi encontrada grande quantidade de cocaína, diversas porções de skunk, maconha, haxixe, alem de balança de precisão, caderno com anotações do tráfico e munições de calibres .380 e .32.

O acusado foi conduzido à sede do Genarc, onde foi autuado em flagrante e posteriormente recolhido à unidade prisional da região, onde permanece à disposição da Justiça.