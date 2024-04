Adesão a home office aumenta busca por conforto em casa

As pessoas estão passando mais tempo em casa e isso tem relação direta com a busca de imóveis mais amplos e confortáveis para morar. O home office, que era uma prática restrita antes da pandemia, tornou-se uma tendência, com adesão que chega a 100%, a depender do tipo de trabalho.

A pesquisa “A casa como ambiente de trabalho”, lançada em outubro pela empresa Quinto Andar, dimensiona essa realidade em números: 60% das pessoas que moram em capitais trabalham em casa pelo menos um dia da semana; 23% trabalham de forma totalmente remota e 37% adotam o regime híbrido.

A pesquisa, feita pela Offerwise a partir de 1.914 entrevistas, mostra ainda que 40% têm um cômodo exclusivo para o trabalho em casa, 27% usam um cômodo compartilhado, 8% têm um lugar fora de casa e 30% não têm local específico. Além disso, o fim da pandemia fez com que mais pessoas passassem a trabalhar presencialmente, mas não de forma massiva. Dos entrevistados, 46% passaram a ficar mais dias na empresa, no presencial e 30% passaram a ficar mais dias em casa, de home office. Para 57%, a residência deve ser perto do local de trabalho.

Presidente do Sindicato das Imobiliárias e Condomínios do Estado de Goiás (Secovi-GO), Antônio Carlos da Costa analisa que a pandemia antecipou um processo que já vinha acontecendo. “Isso se acelerou muito e o home office traz grandes vantagens, como redução do deslocamento e produtividade maior”, avalia. Essa mudança teve reflexo no mercado imobiliário, que, atento às tendências, direcionou seus lançamentos para atender também esse público. “É preciso haver um equilíbrio, nem tudo pode ser feito remotamente, mas é um movimento importante”, diz.

Ter espaço de qualidade e conforto foi determinante na escolha da analista judiciária Nathália Ribeiro de Castro Nacif do local para morar. Ela, que veio de Minas Gerais quando foi aprovada no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás), em 2013, conta que morou no Setor Bueno. Sua ideia inicial era voltar para Minas quando conquistasse estabilidade e pudesse aderir ao home office. Nathália e a esposa adquiriram na planta um apartamento no Sunset Residence, no Setor Goiânia 2. Elas já moram no bairro enquanto esperam a obra ser concluída. “Adoro o Goiânia 2, é muito organizado, arborizado e nem é tão longe, quando preciso me deslocar”. Nathália diz que essas características foram determinantes na escolha do imóvel.

Parque

O Sunset Residence está localizado na Avenida Pedro Paulo de Souza, em frente ao Parque Leolídio Caiado. É o primeiro empreendimento de alto padrão no Setor Goiânia 2. O local contará com coworking e sala de reunião, voltados para atividades profissionais. Tem ainda ampla área de lazer, com quadra poliesportiva, pet place, playground, churrasqueira e academia e já teve mais de 60% das unidades vendidas.

O empreendimento, da Tropical Urbanismo e Taquary Engenharia, possui características apontadas na pesquisa feita pela Offerwise apontadas pelos entrevistados como o “fator mais importante na hora de escolher um lugar para morar”. Entre os entrevistados, 69% apontaram como determinantes dois fatores: morar em um lugar espaçoso, onde possam separar a vida pessoal do trabalho e ter um espaço exclusivo na residência em que possam trabalhar, como um escritório.