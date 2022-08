Adial e OVG firmam parceria de qualificação profissional e geração de emprego

A Associação Pró-desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial) e Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) firmaram um termo de cooperação técnica, por meio dos seus programas Adial Talentos e Programa Universitário do Bem (ProBem), para qualificação profissional e geração de emprego. “Hoje temos quase cinco mil vagas em aberto apenas na Adial Talentos “, pontua o Presidente do Conselho da Adial, Zé Garrote .



Os beneficiários do programa da OVG se inscreverão na plataforma, que visa oferta de vagas em diversos níveis de qualificação profissional, além disso, desenvolver as capacitações de acordo com as necessidades das empresas.



O termo ainda permite a execução do projeto Capacitar e Empregar. O foco é investir na qualificação profissional e no encaminhamento do processo seletivo visando a inserção ou a reinserção no mercado dos beneficiários do ProBem, em condições de vulnerabilidade.



Alfredo Santana, coordenador da Adial Talentos, pontua que o entorno do Distrito Federal, em especial, é um local que precisa de atenção especial. “Com a formalização desta parceria juntamos as vagas com as pessoas que querem trabalhar”, explica



O termo foi assinado pela primeira-dama do Estado e presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, e pelo presidente do Conselho da Adial, Zé Garrote. “Nós acreditamos na parceria público-privada”, pontua Garrote.



“Quando se dá a oportunidade para quem precisa, ela explora. Assim, nessa parceria possibilitamos o crescimento de pessoas que nunca tiveram grandes chances profissionais”, explica Gracinha.



Além disso, marcaram presença a diretora Geral da OVG, Adriana Caiado; a Diretora de Programas Especiais da OVG, Rubia Prado; o presidente-executivo da Adial, Edwal Portilho; o coordenador da Adial Talentos, Alfredo Santana; o coordenador da AdialLog, Eduardo Alves e o assessor jurídico Flavio Rodovalho.



A ação não envolve custos para nenhuma das partes.