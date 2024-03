Adial promove a imersão na agroindústria goiana

Influenciadores e formadores de opinião especialmente dos eixos Rio de Janeiro e São Paulo estão prestes a participar de uma experiência imersiva na agroindústria goiana, entre os dias 6 e 9 de março, durante o 1º Agro Mill Experience. Esta iniciativa é promovida pela Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial).

Os dez convidados terão a oportunidade de percorrer seis cidades do estado – Goiânia, Nova Veneza, Bela Vista, Nerópolis, Itumbiara e Rio Verde -, com o intuito de conhecer de perto as práticas sustentáveis, os avanços tecnológicos e o papel fundamental de Goiás na produção alimentar, tanto para o Brasil quanto para o mundo. O objetivo principal é influenciar percepções e ressaltar a relevância estratégica do agronegócio, especialmente no contexto goiano.

De acordo com o presidente-executivo da Adial, Edwal Portilho, Goiás se destaca como um dos estados brasileiros mais proeminentes no setor agrícola. Portanto, a apresentação de suas inovações e práticas assume um papel crucial para destacar a importância do agronegócio não apenas na economia global, mas também na preservação ambiental.

Durante a jornada, os participantes serão conduzidos por uma série de atividades, incluindo apresentações institucionais, tours exclusivos por instalações industriais de ponta e visitas guiadas a fazendas exemplares. Nestes locais, são desenvolvidas práticas agrícolas avançadas e a criação de animais é realizada com o máximo respeito pelo meio ambiente e pela comunidade.

Na região da Grande Goiânia, os visitantes terão a oportunidade de explorar de perto o trabalho da SSA – São Salvador em Nova Veneza, antes de seguir para a Kraft Heinz em Nerópolis. Também poderão conhecer a produção de laticínios da Leite Piracanjuba em Bela Vista. Mais ao sul do Estado, em Itumbiara, os participantes serão conduzidos à Caramuru Alimentos e à Plataforma Multimodal da Rumo. Em Rio Verde, haverá uma visita guiada ao Grupo Cereal, especializado no processamento de soja e biodiesel, seguida por uma visita à Fazenda Rio Verdinho / Granja Santa Rita.

Participantes

Entre os convidados está Raul Santiago da Silva (@raullsantiago). Ele é autor em Mídia NINJA, ativista social e midiativista no Coletivo Papo Reto – coletivo de comunicação independente composto por jovens moradores dos Complexos do Alemão e Penha. Participarão também o responsável pelas relações institucionais e captação de recursos do Ação Cidadania, Marcelo Jambeiro, e a CEO da PopCorn Gourmet, a goiana Elaine Moura, que tem mais de 31 franquias da empresa, incluindo uma fábrica aos arredores de Miami e plano de expansão para Portugal.