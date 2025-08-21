Aeroporto de Goiânia bate recorde histórico de movimentação

Durante o mês de julho de 2025, passaram pelo Aeroporto de Goiânia 373.905 pessoas, de acordo com dados da Motiva, concessionária que administra o terminal. O número não só é 12% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, como também representa recorde histórico de embarques e desembarques em um único mês na história do aeroporto.

O resultado foi 10% superior à expectativa da concessionária para o período.

O Aeroporto de Goiânia conta com voos diretos regulares para os aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Viracopos, Galeão, Brasília, Confins, Recife e Palmas. Durante o mês de julho, também operou conexões diretas para Salvador e João Pessoa.

“O recorde alcançado em julho mostra não apenas a força do mercado aéreo em Goiânia, mas também a eficiência da operação no terminal. Temos uma equipe comprometida e uma infraestrutura preparada para atender à crescente demanda de passageiros”, afirma o gerente do Aeroporto de Goiânia, Wander Mello Jr.

Aviação executiva

O Aeroporto de Goiânia também se destaca na movimentação de aeronaves da aviação executiva. Em julho, foram registrados 2.505 pousos e decolagens de jatinhos e turboélices, posicionando o terminal como o quarto com mais movimentos desse tipo no Brasil — atrás apenas dos aeroportos da Pampulha (Belo Horizonte), Jundiaí (interior de São Paulo) e Campo de Marte (São Paulo capital).