Aeroporto de Goiânia registra recorde histórico de movimentação

O Aeroporto Internacional de Goiânia tem registrado um crescimento constante na movimentação de passageiros. De acordo com a CCR Aeroportos, até agora, já foram mais de 3,4 milhões de passageiros entre embarque e desembarque na capital goiana. Isso coloca o aeroporto entre os cinco do Brasil que recuperaram a movimentação comparado ao período pré-pandemia.

A movimentação reflete a força do setor de aviação em Goiás, a confiança dos passageiros e das companhias aéreas na retomada das operações. “Estamos felizes e empenhados em continuar promovendo o crescimento do aeroporto, incluindo novas rotas e sendo um elo de ligação entre os principais destinos do Brasil. Desde a chegada da CCR Aeroportos, em março de 2022, já recebemos mais de 6 milhões de passageiros em Goiânia”, relata Tássia Fraguas, gerente do Aeroporto Internacional de Goiânia.