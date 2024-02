Aeroporto de Goiânia terá novos voos diretos para o Nordeste

O Aeroporto Santa Genoveva terá novos voos diretos para João Pessoa (PB). As passagens já devem ser comercializadas neste mês. De acordo com a companhia aérea Azul, os voos serão realizados durante a alta temporada do mês de julho. A expectativa, segundo a CCR Aeroportos, que administra o aeroporto de Goiânia, é de que o número de voos dobre, chegando a 16 por semana.

Atualmente, existem 11 destinos diretos de Goiânia para as cidades de Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Campinas, Belo Horizonte, Porto Seguro, Salvador, Maceió, Recife, Brasília, Palmas, Cuiabá e Natal.