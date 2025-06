Agente de trânsito é flagrado agredindo mulher durante discussão em Trindade

Um agente da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) de Trindade foi flagrado, nesta quinta-feira (5), agredindo uma mulher com um tapa no rosto durante uma discussão de trânsito. O caso aconteceu em via pública e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

De acordo com informações preliminares, a mulher teria tentado estacionar sua motocicleta em uma área restrita quando foi abordada pelo servidor. Segundo a vítima, em relato publicado em suas redes, ela pretendia apenas parar na calçada, mas o agente teria se exaltado, gritado e tomado a chave da moto, antes de agredi-la.

A cena foi registrada por populares e amplamente compartilhada, gerando indignação entre internautas e moradores da cidade.

Diante da repercussão, a Prefeitura de Trindade divulgou nota oficial, informando o imediato afastamento do agente de suas funções e a abertura de uma sindicância para apurar rigorosamente o ocorrido. “A administração municipal não compactua com condutas que violem a lei ou os princípios éticos que devem nortear o serviço público”, destacou o comunicado.

Ainda na nota, a prefeitura repudiou qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres, e garantiu que todas as providências cabíveis serão tomadas após a conclusão da apuração.