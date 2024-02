Agentes que caçaram Lázaro atuam nas buscas em Mossoró

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Grupo de Respostas Rápidas de Goiás, que atuaram nas buscas pelo assassino em série Lázaro Barbosa, estão participando da operação em Mossoró, que busca recapturar os detentos que fugiram do presídio federal da cidade, no Rio Grande do Norte.

Pelo menos 20 agentes que atuaram em Goiás em 2021 estão no caso. Um grupo de elite da Polícia Federal, o Comando de Operações Táticas (COT), também deslocou um efetivo para Mossoró, assim como a Força Nacional de Segurança Pública. A fuga, ocorrida na última quarta-feira (14), foi a primeira registrada em um presídio federal na história.