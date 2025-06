Agir Saúde abre vagas exclusivas para PCD

A Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir) está com 13 vagas abertas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) em unidades estaduais de saúde sob sua gestão em Goiás. As oportunidades são voltadas para áreas administrativas e de apoio, com lotação nos hospitais Crer, Hugol, HDS e Hecad.

As contratações fazem parte do programa Juntos pela Inclusão, iniciativa institucional da Agir que promove um ambiente de trabalho acolhedor, acessível e com respeito à diversidade. O programa garante não apenas o recrutamento inclusivo, mas também a integração efetiva e adaptações necessárias para que os profissionais desempenhem suas funções com autonomia e produtividade.

As vagas disponíveis são para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS) e Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad).

Além das vagas exclusivas para PcD, todos os processos seletivos da Agir também contemplam candidatos com deficiência, conforme os editais disponíveis no site oficial da instituição.

Inscrições e mais informações: www.agirsaude.org.br

