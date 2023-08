Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), este mês de agosto foi o mais chuvoso dos últimos 22 anos em Goiânia, registrando 28 milímetros de chuva. O último registro de chuvas tão expressivas foi feito em 2001, quando o Cimehgo registrou 51,5 milímetros de chuva no mês de agosto.

De acordo com o Cimehgo, a chuva fora de época se deve à chegada de uma massa de ar mais fria vinda do sul do País.