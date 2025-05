Agrodefesa e Seagri DF integram sistemas de informações

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) e a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri DF) celebraram no dia 23 de maio, em Brasília (DF), um Protocolo de Intenções que representa um importante avanço na modernização da defesa agropecuária regional.

O documento foi assinado pelo presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e pelo secretário de Agricultura do DF, Rafael Borges Bueno.

O principal objetivo da parceria é promover a integração dos sistemas de gerenciamento de informações dos dois estados — o Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (Sidago) e o Sistema de Informações em Defesa Agropecuária do Distrito Federal (Siagro DF) -, visando à implantação do Passaporte Equestre Integrado. A medida irá facilitar o trânsito interestadual de equinos participantes de eventos agropecuários entre o estado de Goiás e o Distrito Federal até dezembro de 2025.

Além da integração tecnológica dos sistemas, o protocolo prevê a assinatura de acordos de cooperação técnica para o compartilhamento de dados e informações sanitárias, bem como a atuação conjunta na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF). Reuniões técnicas periódicas também estão previstas para garantir o acompanhamento das ações pactuadas.

De acordo com o presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, a parceria fortalece a gestão sanitária interestadual e valoriza o setor produtivo. “A integração entre os sistemas de Goiás e do DF representa um avanço importante para a equideocultura regional. Com o passaporte equestre integrado, teremos mais agilidade, segurança e controle no trânsito de animais, especialmente em eventos, sem abrir mão do rigor sanitário necessário”, afirmou.

