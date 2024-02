Agrodefesa orienta produtores para combater a cigarrinha do milho na safrinha

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) lançou um alerta aos produtores sobre a cigarrinha do milho durante a safrinha. Com 25% das áreas de cultivo já semeadas em Goiás, e uma produção estimada em 8,39 milhões de toneladas, a agência destaca a importância de medidas preventivas para proteger as lavouras.

A cigarrinha do milho pode causar danos significativos às plantações, comprometendo até 70% da produção. Por isso, a Agrodefesa orienta os agricultores a eliminar plantas voluntárias de milho, conhecidas como “milho tiguera”, e a adotar práticas como o uso de cultivares mais tolerantes, sementes certificadas e tratadas, além da aplicação criteriosa de inseticidas.

A colaboração entre a Agrodefesa e a Embrapa visa promover práticas de manejo da cigarrinha e dos enfezamentos do milho em todas as etapas da produção. O objetivo é proteger a produção de milho na safrinha e garantir a sustentabilidade do agronegócio em Goiás.