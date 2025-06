AgroVem 2025 movimenta cerca de R$ 3 bilhões em negócios em Goiânia

A primeira edição da Feira de Agronegócio AgroVem 2025, que ocorreu entre os dias 17 e 20 de junho em Goiânia, movimentou cerca de R$ 3 bilhões em negócios durante os quatro dias de evento. O evento ocorreu entre os dias 17 e 20 de junho, em Goiânia, com resultado que superou a meta inicial de R$ 2 bilhões estabelecida pelos organizadores.

Com mais de 300 expositores distribuídos em uma área de 400 mil metros quadrados, a feira reuniu empresas do setor agropecuário, além de espaços dedicados à tecnologia, inovação e gastronomia. Máquinas agrícolas, implementos, veículos e produtos industriais estiveram entre as atrações principais.

O evento contou ainda com palestras técnicas, painéis de especialistas e rodadas de negócios, reunindo representantes de indústrias, cooperativas, startups, instituições financeiras e produtores rurais. O CEO da AgroVem, Silvio Pereira, destacou a repercussão do evento, que recebeu influenciadores, políticos e palestrantes nacionais.

Para 2026, a organização projeta ampliar a feira, aumentando a estrutura, o número de expositores e o investimento em mídia. Segundo Pereira, as pré-reservas já estão quase todas preenchidas.

Financiamento público

A AgroVem 2025 recebeu cerca de R$ 2,6 milhões em recursos públicos, destinados por vereadores de Goiânia para o financiamento do evento privado. A maior parte dos recursos foi repassada pelo ex-vereador Bill Guerra, e outra parcela de emenda parlamentar do presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo.