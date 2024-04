“Ainda não temos nome, mas já temos perfil”, destaca Adriana sobre escolha de vice

A deputada federal Adriana Accorsi (PT), destacou nesta segunda-feira (15), em entrevista ao jornalista Jackson Abrão, do O Popular, que tem avaliado diversos nomes para acompanhá-la em sua campanha ao Paço Municipal, mas a decisão deve ser batida próximo às convenções. A petista, no entanto, garante ter o perfil já delimitado.

“Ainda não temos um nome, mas já temos um perfil. Desejamos alguém que amplie, que mostre para a sociedade o meu propósito de uma frente ampla, de um amplo acordo de forças políticas, não só para vencer as eleições, mas para cuidar, para governar Goiânia. Alguém que traga experiência, conhecimento, e que tenha contato com algum setor da sociedade”, pontuou.

Ela confirma o perfil adiantado pelo secretário-executivo do Ministério das Relações Institucionais, o goiano Olavo Noleto, em entrevista à Tribuna do Planalto. “A ideia sempre é ampliar e essa ampliação pode ser de partidos para além do nosso campo de esquerda, vamos ver qual vai ser o campo de alianças, esse ampliar pode ser de perfil, com um empresário, um evangélico, um político experimentado que não seja da história da esquerda”, destaca.

Ele cita como exemplo, uma eventual indicação a partir do grupo liderado por Bruno Peixoto (União Brasil), presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). “Por exemplo, alguém que venha a ser apresentado por esse bloco de partidos que está discutindo quem vai apoiar Vanderlan e outros partidos ou o bloco do Bruno Peixoto, Romário Policarpo, PSB, Elias Vaz, José Nelto, Jorge Kajuru, vamos supor que um desses partidos indicasse um vice que tivesse densidade política e não fosse exatamente do nosso campo de esquerda.”, salientou.