Álbum da Orquestra Filarmônica de Goiás é um dos mais vendidos do mundo

O álbum da Orquestra Filarmônica de Goiás gravado sob o comando do maestro Neil Thomson alcançou o segundo lugar na lista mundial dos mais vendidos pela gravadora Naxos, uma das principais do mundo na área de música clássica. O CD traz o concerto da obra de Claudio Santoro, gravado com a violoncelista Marina Martins dentro do projeto Brazilian Concert.

Conforme destacou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, este é o terceiro lançamento do ciclo Santoro feito pelo selo europeu, nos quais destacam-se o Concerto para Violoncelo, a dramática Oitava Sinfonia (com voz de Denise de Freitas) e Interações Assintóticas.

Em dezembro de 2022, o álbum gravado com as sinfonias nº 11 e nº 12 de Claudio Santoro chegou à 7ª posição na lista de mais tocados do mundo.