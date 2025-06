Alego acumula R$ 500 milhões em duodécimo e reforça apoio direto aos municípios

Durante participação no podcast Papo de Prefeito, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado Bruno Peixoto, falou sobre a iniciativa da Casa voltada ao fortalecimento das administrações municipais: a devolução de parte do duodécimo economizado pelo Legislativo para financiar obras e infraestrutura nos municípios goianos.

Episódio completo aqui.

No bate-papo, Bruno Peixoto detalhou a política de cortes adotada na Alego em sua gestão. Segundo ele, despesas como aluguéis de veículos e equipamentos foram eliminadas, processos foram digitalizados e a estrutura da Casa passou por uma modernização completa.

“Quando nós assumimos a Assembleia, havia quase R$ 400 mil por mês só com locação de veículos. Com essa economia, adquirimos a frota própria. Também cortamos os aluguéis das máquinas de café, que custavam quase R$ 60 mil por mês, e compramos as máquinas. Reduzimos drasticamente o uso de papel, tudo agora é digital”.

Bruno reforçou que o Legislativo tem assumido um papel ativo no fortalecimento das prefeituras e no desenvolvimento regional: “Cada centavo economizado será transformado em benefício concreto. Precisamos fazer com que a estrutura da Assembleia sirva à população e aos municípios. Esse é o papel do Legislativo moderno e responsável”.

Além de Bruno Peixoto, participaram do episódio os prefeitos José Délio (Hidrolândia), presidente da AGM; Diony Araújo (Itumbiara), e Rogerinho Labanca (Damolândia). Os três gestores destacaram as conquistas em seus municípios com apoio da Assembleia Legislativa e do Governo de Goiás, e elogiaram a atuação próxima e municipalista do presidente do Legislativo.

O programa de devolução do duodécimo faz parte de uma gestão baseada em responsabilidade fiscal e compromisso com o serviço público. A Alego, que antes recebia cerca de 800 visitantes por semana, hoje atende mais de 3 mil pessoas, funcionando inclusive aos finais de semana. “A Assembleia é, de fato, a casa do povo. E nossa missão é ser parceira dos municípios em todas as frentes”, concluiu Peixoto.

Limites territoriais

O presidente do Legislativo estadual também levantou um tema sensível aos municípios: a urgente revisão dos limites territoriais entre cidades goianas. Segundo ele, há casos em que prefeituras menores, como Damolândia, prestam serviços essenciais a populações que são contabilizadas como de outros municípios maiores, comprometendo o repasse justo de recursos federais.

Sobre o podcast

O podcast Papo de Prefeito é um espaço de diálogo franco e estratégico sobre os desafios e caminhos da gestão pública em Goiás. Com apresentação do presidente da AGM, José Délio, também prefeito de Hidrolândia, e do jornalista Leandro Coutinho, o programa terá periodicidade semanal e poderá ser acessado pelo YouTube, Spotify e pelo site oficial da entidade.

Com mais de 500 mil visualizações, o Papo de Prefeito se consolida como uma das principais vitrines para o municipalismo goiano. O programa está disponível no YouTube e Spotify da AGM.

Apoiadores

Para ser realizado, o Papo de Prefeito contou com parceiros comerciais comprometidos com a gestão municipal, como Megasoft, Sicoob Secovicred, ICS Sistemas, Faculdade ICPÓS e Chancella Consultoria Imobiliária.

