Alego cria Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), instalou, nesta quarta-feira (23), a Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal. O projeto é de autoria do deputado estadual Lincoln Tejota (UB), que presidiu a sessão e o primeiro debate. A discussão contou com a presença de parlamentares, de membros de associações que trabalham com o tratamento e de representantes de entidades que defendem a temática. “A planta da cannabis é uma verdadeira farmácia, fonte de tratamento e uma opção para pessoas que precisam aliviar dores e sofrimentos causados por diversas doenças. Por isso, trabalhamos para avançar nessa discussão”, disse o deputado, durante a solenidade.

Além de Lincoln Tejota, farão parte da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal os deputados Dr. George Morais (PDT), Dra. Zeli (UB), Gustavo Sebba (PSDB), José Machado (PSDB), Lucas Calil (MDB), Lucas do Vale (MDB), Mauro Rubem (PT), Veter Martins (Patriota) e Wagner Neto (Solidariedade).

Na justificativa para a criação da Frente Parlamentar, Lincoln Tejota destaca que é importante promover debates voltados à instituição de política para o tratamento paliativo a diversas doenças, por meio da cannabis medicinal. Ele firmou ainda que as discussões serão embasadas de forma científica, visando oferecer à saúde pública uma opção alternativa.

“Vamos debater a ciência e não a ideologia. Não estamos defendendo o uso recreativo ou indiscriminado da planta, mas sim para que aquelas pessoas que possam ter resposta com esse tipo de tratamento tenham acesso a ele”, afirmou Lincoln.