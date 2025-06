Alego realiza campanha de coleta de sangue no dia 11

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) será ponto de encontro da solidariedade e sua participação faz toda a diferença. No dia 11 de junho, das 7h30 às 16h, a Diretoria de Saúde da Alego, em parceria com o Hemocentro, realiza uma campanha de doação de sangue aberta a servidores e ao público externo.

A unidade móvel de coleta estará no estacionamento da Alego, pronta para receber os doadores que agendarem sua participação.

Coleta com hora marcada

A coleta externa do Hemocentro demanda agendamento prévio, que será realizado por meio do QR Code disponível nos canais de comunicação da Assembleia. A medida visa garantir organização, conforto e segurança a todos os voluntários.

Quem pode doar

Para ser um doador, é preciso atender aos seguintes critérios:

– Apresentar documento oficial com foto;

– Estar em boas condições de saúde;

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem apresentar autorização);

– Pesar no mínimo 50 kg;

– Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

– Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas 4 horas anteriores à doação;

Com esse gesto, cada doador pode salvar até quatro vidas!

Contamos com sua participação! Doe sangue. Doe vida.