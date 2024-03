Alerta de chuvas intensas nesta segunda-feira, em Goiás

O estado de Goiás está sob alerta meteorológico, com previsão de chuvas intensas nesta segunda-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia destaca acumulados que podem superar 40 mm, acompanhados de trovoadas e rajadas de vento, devido ao calor e à alta umidade na região.

As temperaturas variam, com uma mínima de 18°C em algumas áreas, como Brasília, e uma máxima de 34°C em outras, como Cuiabá. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 90%. Moradores de Goiás devem tomar precauções diante das condições meteorológicas adversas e acompanhar atualizações do Inmet para informações em tempo real.