Alta velocidade lidera infrações em Goiás no início de 2025

O excesso de velocidade voltou a figurar no topo do ranking de infrações de trânsito em Goiás. Segundo levantamento da Zapay, fintech especializada na gestão de débitos veiculares, 46,8% das autuações registradas entre janeiro e março de 2025 foram aplicadas a motoristas que trafegavam até 20% acima do limite permitido.

Outras infrações

Além da velocidade, outras irregularidades foram identificadas no início do ano: veículos não licenciados (2,87%), avanço de sinal vermelho (2,82%), direção sem habilitação (2,60%) e não utilização do cinto de segurança (2,45%).

Queda anterior

Em 2024, os números indicavam um cenário de melhora. Houve redução de 43,8% nas multas por excesso de até 20% da velocidade, em comparação com 2023. Também caíram as autuações por velocidade entre 20% e 50% acima do permitido (queda de 38,4%) e por mais de 50% (queda de 43,4%).

Preocupação nacional

De acordo com a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), o excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco para acidentes fatais nas vias brasileiras. O aumento nas infrações em Goiás, mesmo que parcial, acende um alerta para a necessidade de intensificar ações educativas e reforçar a fiscalização no trânsito estadual.

