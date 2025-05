Colisão contra árvore mata uma pessoa e fere três na BR-153, em Mara Rosa

Um grave acidente na BR-153, no município de Mara Rosa, deixou uma pessoa morta e outras três feridas na madrugada desta terça-feira (27). O caso ocorreu por volta das 4h10 no km 144 da rodovia, quando um veículo Volkswagen CrossFox saiu da pista e colidiu com uma árvore às margens da estrada.

Um passageiro, de 26 anos, morreu no local. Os outros três ocupantes do carro foram socorridos por equipes de emergência e levados ao hospital municipal da cidade.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Técnico-Científica realizaram a perícia no local. Informações preliminares indicam que o condutor tenha perdido o controle do veículo, mas as causas do acidente seguem em apuração.

O tráfego na rodovia não chegou a ser interditado, mas houve lentidão temporária durante o atendimento às vítimas e o trabalho pericial.

A ocorrência segue sob investigação.

