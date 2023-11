Alunos da EFG conquistam vaga para campeonato mundial de robótica

Cinco alunos da Escola do Futuro de Goiás Luiz Rassi, que fica em Aparecida de Goiânia, garantiram suas vagas para o RoboWorld Cup FIRA 2024, torneio mundial de robótica, que vai acontecer de 5 a 9 de agosto de 2024, em São Luís, no Maranhão. A classificação inédita para uma escola pública de tecnologia goiana foi conquistada durante a etapa nacional do FIRA Brasil, em Juazeiro do Norte (CE), que terminou neste domingo (26).

A equipe, chamada de Rassilianos em homenagem à unidade onde estudam, é composta por cinco alunos com idades entre 15 e 19 anos. “Essas competições são importantes não só para nós, Rassilianos, mas para o futuro. Queremos que a robótica seja acessível a todos”, destaca Anna Clara Ferreira Barros, uma das componentes do grupo, formado também por Danielly Khalil, Cauã Rodrigues, Gabriel dos Santos Feitosa e Bertrand Otoniel Pereira.

Os estudantes alcançaram a vaga para o campeonato mundial nas categorias Cliff Hanger, na qual robôs de pesos iguais tentam empurrar o oponente para fora da arena enquanto desviam de obstáculos, e Cabo de Guerra. O robô utilizado na competição foi desenvolvido na EFG e passará por novas intervenções para o mundial.