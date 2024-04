Alunos do Basileu França conquistam prêmio em mostra

Um total de 25 dançarinos dos Corpos de Baile juvenil e adulto e de Danças de Rua da Escola do Futuro em Artes Basileu França (EFG Basileu França) conquistaram os jurados e o público, levando para casa prêmios em várias categorias na 6ª Mostra Goiana Danças Urbanas, realizada entre os dias 28 e 31 de março, em Goiânia.

A competição ocorreu em três locais diferentes. Os cursos foram realizados no Centro Cultural Oscar Niemeyer, enquanto as competições nas modalidades solo, duo, trio, conjunto e mega conjunto ocorreram no Teatro Goiânia. Já as batalhas de hip hop, breaking, house dance, dancehall, open style e experimental foram realizadas no Meio Bar e Arcade Club.

Luiz Felipe Nunes, uma das estrelas em ascensão da equipe de Dança de Rua da EFG Basileu França, além de conquistar o 1º lugar na batalha de house dance, também recebeu o título especial de Melhor Bailarino. Débora de Deus, com sua graciosidade e expressividade, recebeu o 3º lugar na categoria solo.

A coreografia “O Diário de Anne Frank”, apresentada pelo mega conjunto da EFG Basileu França, conquistou o título de 1º lugar, deixando uma impressão duradoura nos espectadores e nos jurados. A equipe ainda recebeu reconhecimento coletivo, conquistando a premiação especial de Melhor Grupo. As coreografias foram elaboradas pelo professor do grupo, Ben-Hur Melo.

Essas premiações reforçam o papel da Escola do Futuro em Artes Basileu França como uma instituição de referência na formação de talentos e na promoção de danças urbanas em Goiás e no Brasil.

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é uma unidade pertencente à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI). Desde 2021 é gerida, por meio de convênio, pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG).