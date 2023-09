Amazon e Shoppe pedem adesão ao programa para isenção de imposto

As duas gigantes do mercado on-line, Amazon e Shopee, enviaram nesta sexta-feira (19), os pedidos de adesão ao programa Remessa Conforme, da Receita Federal. Caso sejam aceitos, as compras internacionais feitas nos sites das empresas não terão mais incidência do imposto de importação, desde que não ultrapassam o limite de US$ 50.

Segundo a Receita Federal, os pedidos serão analisados e as certificações serão publicadas no Diário Oficial da União, para terem efeitos legais. As duas empresas não foram as primeiras a aderirem ao programa Remessa Conforme. Nomes como Aliexpress, Shein e Sinerlog também se inscreveram e já estão certificadas.