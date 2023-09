Amigo dos coletores da Comurg, garotinho comemora aniversário com garis

Luiz Eduardo Alves de Souza comemorou quatro anos de idade neste sábado, 2, ao lado da família, dos amiguinhos da escola e dos “amigos do caminhão”, termo usado pelo garoto para se referir aos coletores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), por quem nutre grande admiração e carinho.

“Quando passa o caminhão da coleta seletiva, ele canta junto a musiquinha e fica muito animado. Da janela do nosso apartamento, no terceiro andar, o Luiz Eduardo grita ‘amigos’ e os coletores acenam de volta e respondem sempre com muita simpatia e bom humor. Eles trocam altas ideias”, conta a mãe Lorena Alves de Souza.

Por conta do apreço do filho pelos garis, Lorena escolheu o tema limpeza urbana para a festinha, um café da manhã com pães, biscoitos e frutas. A decoração foi toda em laranja e verde, as cores que representam a Comurg, e o bolo de aniversário e as lembrancinhas estamparam lixeiras, tambores e caminhões da coleta de resíduos. Para alegria do pequeno, os “amigos do caminhão” compareceram à comemoração.

Alguns colaboradores que fazem a coleta no circuito do Setor Pedro Ludovico aproveitaram o horário do lanche pela manhã para abraçar e tirar fotos com o menino que sonha em ser gari. “Os olhinhos dele brilharam de felicidade! Foi um momento muito especial”, comenta Lorena. “Não sabemos de onde surgiu esse encanto pelos coletores, mas eu e o pai de Luiz Eduardo incentivamos desde sempre. Ele tem até o uniforme igual, e de tanto usar já ficou desgastado. Na escola, toda segunda-feira os alunos podem ir com outra roupa que não o uniforme. Adivinha com qual o Luiz vai? A de gari, sempre”, relata a mãe.

A engenheira diz que o filho fica policiando o estado de conservação das lixeiras da cidade e aponta aquelas que precisam de substituição. “Os garis são profissionais fundamentais para qualquer cidade, merecem todo reconhecimento e respeito. Sentimos muito orgulho do Luiz Eduardo por já ter enxergado isso, apesar da pouca idade”, pontua.