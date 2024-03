Anápolis amplia vacinação contra a dengue para adolescentes até 14 anos

Em uma medida estratégica, Anápolis ampliou a faixa etária para a vacinação contra a dengue para crianças de até 14 anos. Anteriormente, a vacina estava disponível apenas para crianças de 10 e 11 anos. A mudança já está em vigor em todas as unidades de saúde da cidade.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Mirlene Garcia, enfatiza a importância da vacinação. O imunizante, feito a partir do vírus da dengue atenuado, reduz o risco de infecção sintomática, hospitalizações e morbimortalidade pela doença. Para completar o esquema vacinal, são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre elas.

Durante a semana, a vacinação ocorre em oito unidades com horário estendido até às 21h e em 13 unidades das 7h30 às 16h. Postos volantes também foram montados em oito unidades que não possuem sala de vacina.

A vacina da dengue, a Qdenga, protege contra quatro sorotipos do vírus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. No entanto, é contraindicada para pessoas com alergia grave a algum dos componentes da vacina, gestantes, mulheres em fase de amamentação, pessoas com imunodeficiência e pacientes com HIV.

Confira os locais e horários para a vacinação contra a dengue:

Postos fixos

De segunda a sexta-feira (das 7h30 às 16h)

Adriana Parque

Bandeiras

Calixtolândia

Calixtópolis

Jardim Suíço

JK

João Luiz de Oliveira

Munir Calixto

São Carlos

São Lourenço

Arco-Íris

Parque dos Pirineus

Vivian Parque

Segunda a sexta-feira (das 7h30 às 21h)

Anexo Itamaraty

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Parque Iracema

Recanto do Sol

São José

Ilion Fleury (Osego)

Vila União

Postos volantes diários – a partir das 9h

Abadia Lopes da Fonseca

Arco Verde

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazareth

Santo Antônio

Tropical

Vila Formosa

Vila Norte

Semanalmente — a partir das 9h

Segunda-feira

Alexandrina

Vila Esperança

Santa Isabel

Terça-feira

Dom Manoel

Maracananzinho

1ª terça do mês — Interlândia e Souzânia

3ª terça do mês — Goialândia

4ª terça do mês — São Vicente e Branápolis

Quarta-feira

Vila Fabril

Alvorada

2ª quarta do mês – Joanópolis

Quinta-feira

Jardim Esperança

Jardim das Américas

Maracanã

Sexta-feira

Santos Dumont

Jardim das Oliveiras