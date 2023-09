Anápolis é reconhecida por avanços na tecnologia 5G

Anápolis continua a se destacar como referência em tecnologia e desenvolvimento entre os municípios brasileiros. Na quarta-feira, 13, a cidade foi premiada em Brasília por seu alto desempenho na implementação da internet 5G. Segundo o ranking da Conexis Brasil Digital, uma entidade que representa empresas de telecomunicações e conectividade, Anápolis se consolidou como a cidade com o maior avanço de posições na região Centro-Oeste.

No ranking geral da pesquisa “Cidades Amigas do 5G”, participaram 201 cidades brasileiras. Seis municípios do estado de Goiás estão presentes nesta lista: Valparaíso de Goiás (51°), Anápolis (59°), Águas Lindas de Goiás (111°), Luziânia (152°), Rio Verde (154°) e Aparecida de Goiânia (190°). Embora Valparaíso esteja à frente de Anápolis no ranking, esta é a primeira vez que a cidade aparece na pesquisa.