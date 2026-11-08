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Anápolis treina garis para localizar “baldinhos verdes” retirados dos pontos de instalação

Funcionários da limpeza urbana vão ajudar a localizar recipientes danificados ou retirados dos pontos de instalação


Domingos Ketelbey Por Domingos Ketelbey em 08/11/2026 - 10:15

O Método Wolbachia, também conhecido como "baldinhos verdes", complementa as ações de prevenção às arboviroses e não substitui cuidados essenciais, como eliminar água parada e possíveis criadouros do mosquito (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis capacitou, na sexta-feira (6), trabalhadores da Quebec, empresa responsável pela limpeza urbana do município, para identificar e comunicar problemas com os dispositivos do Método Wolbachia. A orientação é ajudar a preservar os chamados “baldinhos verdes”, usados no combate à dengue, zika e chikungunya.

A capacitação foi promovida pela Gerência de Controle de Vetores. Os profissionais receberam informações sobre o funcionamento dos recipientes e sobre como identificar unidades danificadas, descartadas ou removidas do local onde foram instaladas.

Em outubro, a Prefeitura informou que cerca de 500 dos 4.820 dispositivos já instalados haviam sido extraviados. O município prevê colocar 10.322 recipientes em pontos definidos pelas equipes responsáveis pelo projeto.

Recipientes liberam mosquitos com Wolbachia

Os dispositivos de liberação de ovos contêm ovos do mosquito Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia. Depois que os mosquitos nascem, eles se reproduzem com os insetos que já circulam pela cidade. A bactéria passa às novas gerações e reduz a capacidade do mosquito de transmitir os vírus.

Como percorrem diariamente as ruas, os trabalhadores da limpeza poderão avisar as equipes responsáveis caso encontrem recipientes danificados ou fora dos pontos previstos.

A Prefeitura orienta os moradores a não retirar, danificar ou mudar os dispositivos de lugar. Ocorrências podem ser comunicadas pelos telefones 0800 646 0408 ou 156.

O Método Wolbachia complementa as ações de controle das arboviroses. A estratégia não substitui medidas como eliminar água parada e outros possíveis criadouros do mosquito.

 

Domingos Ketelbey

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