AngloGold Ashanti e Aura Minerals firmam acordo para venda da Mineração Serra Grande em Goiás

A AngloGold Ashanti anunciou a assinatura de um acordo com a Aura Minerals para a venda da Mineração Serra Grande (MSG), localizada em Crixás, Goiás. O valor do negócio é de US$ 76 milhões, sujeito a ajustes de capital de giro no momento do fechamento, além de pagamentos trimestrais de consideração diferida que representarão uma participação de 3% nos retornos líquidos de fundição sobre o atual recurso mineral da MSG, incluindo as reservas minerais.

Em comunicado oficial, o CEO mundial da AngloGold Ashanti, Alberto Calderon, explicou que a venda está alinhada à estratégia da empresa de otimizar seu portfólio e aprimorar a alocação de capital. “Esta transação permite que a empresa continue a focar em eficiência operacional, enquanto trabalhamos para garantir que a MSG seja administrada por uma companhia consolidada que dê continuidade ao trabalho de forma responsável e para o benefício de todos os envolvidos”, afirmou Calderon.

A venda da Mineração Serra Grande está sujeita à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), e a previsão é que o processo seja concluído até o terceiro trimestre de 2025, caso todas as condições sejam atendidas.

A AngloGold Ashanti destacou que todas as obrigações legais, ambientais e regulatórias da MSG serão mantidas após a venda. A empresa também continuará a supervisão das obras de descaracterização da barragem de Serra Grande, com conclusão prevista para os próximos meses. A estrutura da barragem permanece segura e estável, sem risco de emergência, segundo a mineradora.

A AngloGold Ashanti segue com um forte compromisso com o Brasil, com investimentos planejados superiores a R$ 1,2 bilhão em 2025, sendo R$ 820 milhões destinados às operações no país. A empresa está focada em suas minas em Minas Gerais, como as de Cuiabá, Lamego e a Planta do Queiroz. A Mina Cuiabá é uma das mais profundas do Brasil, localizada a mais de 1.700 metros abaixo da superfície. No total, a AngloGold Ashanti Latam emprega mais de 5 mil pessoas, com 3.900 delas no Brasil.

Sobre a Aura Minerals

A Aura Minerals, companhia canadense listada nas bolsas de valores de Toronto e B3, é uma produtora de ouro e cobre em expansão, com operações em minas no México, Brasil e Honduras. Além disso, a empresa está desenvolvendo dois projetos no Brasil e recentemente adquiriu um ativo na Guatemala. A Aura se posiciona como uma das empresas de mineração em crescimento no setor de metais preciosos e base.

Com esta aquisição, a Aura Minerals fortalece ainda mais sua presença no Brasil e se prepara para expandir suas operações, consolidando-se como uma das principais empresas do setor na América Latina.

