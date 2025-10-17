ANTT apreende 22 veículos em operação contra transporte clandestino em Goiânia

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deflagrou, na última segunda-feira (13), uma Operação de Combate ao Aliciamento de Passageiros e ao Transporte Interestadual Remunerado Clandestino de Passageiros nas imediações e arredores do Terminal Rodoviário de Goiânia.

A ação contou com o apoio da Agência Goiana de Regulação (AGR), da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil de Goiás (PC-GO). Até o momento, foram apreendidos 22 veículos flagrados realizando transporte clandestino no trecho Goiânia (GO) x Brasília (DF). Além disso, cinco pessoas foram detidas em flagrante por aliciamento de passageiros e encaminhadas à Central de Flagrantes para os devidos procedimentos legais.

Segundo a ANTT, os veículos apreendidos foram autuados conforme a Resolução nº 233/2003 e enquadrados na Resolução nº 4.287/2014 da agência, que classificam a atividade como transporte clandestino. Os automóveis permanecerão recolhidos em pátio credenciado por, no mínimo, 72 horas, e só poderão ser liberados mediante o pagamento das despesas de guincho e estadia.

A agência reforça que o Transporte Rodoviário Interestadual Remunerado de Passageiros só pode ser realizado com autorização da ANTT, nas modalidades turística ou regular, sendo este último o que permite a venda de bilhetes e embarque em terminais rodoviários oficiais. Qualquer transporte remunerado interestadual — inclusive por aplicativos ou intermediadores não credenciados — sem autorização da ANTT é considerado clandestino.

De acordo com o órgão, esse tipo de transporte coloca em risco a segurança e a vida dos passageiros, já que os veículos não passam por manutenção regular, não possuem seguro de responsabilidade civil, e muitas vezes são conduzidos por motoristas sem habilitação adequada ou curso de transporte de passageiros.“O transporte clandestino é o barato que sai caro e pode custar a sua vida”, alerta a ANTT em nota oficial.

A Agência orienta os usuários a priorizarem sempre o transporte regular e autorizado, que oferece garantia de segurança e cobertura em caso de acidentes.

Canais oficiais para denúncias e informações: