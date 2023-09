Apagão: ONS aponta falha em usinas eólicas e solares

Dados prévios do relatório de análise de perturbação apontam que o apagão que atingiu o País no dia 15 de agosto foi provocado por falha no desempenho de equipamentos em usinas eólicas e solares.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), os equipamentos deveriam compensar automaticamente a queda de tensão causada pelo desligamento da linha de transmissão Quixadá-Fortaleza II – o “evento zero” do apagão.

A versão final do documento deve ser entregue até 17 de outubro.