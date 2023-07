Aparecida de Goiânia se prepara para a regulamentação do 5G

A cidade de Aparecida de Goiânia se prepara para receber a tecnologia do 5G por meio de um projeto de lei que foi encaminhado pela Prefeitura ao Poder Legislativo municipal. Essa iniciativa visa estabelecer diretrizes e parâmetros para a implantação da infraestrutura de redes de telecomunicações necessária para suportar o 5G.

O projeto de lei, proposto pelo Poder Executivo, tem como objetivo principal oferecer à população aparecidense uma maior conectividade, além de trazer uma tecnologia mais avançada e abrangente para a cidade. Reconhecendo a importância estratégica das telecomunicações no mundo atual, o projeto enfatiza a necessidade de acompanhar as inovações tecnológicas a longo prazo para evitar ser deixado para trás.

O 5G é uma tecnologia que requer um número maior de antenas distribuídas pela cidade para garantir um sinal de qualidade tanto para os usuários como para as instituições públicas. A velocidade da internet oferecida pelo 5G é significativamente mais rápida, permitindo uma navegação ágil e eficiente. Além disso, as antenas necessárias para sua implementação são menores e podem ser instaladas em locais públicos sem causar poluição visual.

Paulo Aurélio Pereira, gerente regional da Anatel, destaca as possibilidades do 5G, como o uso de carros autônomos, cirurgias remotas, sensores em parques industriais e a criação de cidades inteligentes. Ele afirma que estamos prestes a presenciar uma grande revolução nos setores comercial e industrial.

O projeto de lei em questão define os critérios e locais onde os equipamentos de telecomunicações podem ser utilizados, a fim de evitar impacto negativo para a administração pública e a população em geral. Esse projeto foi elaborado em colaboração com a Procuradoria-Geral do Município e as secretarias responsáveis pelo tema, embasado em estudos técnicos e respaldado pela legislação federal e estadual.

O secretário municipal de Regulação Urbana, Júlio César Lemes, ressalta a importância da tecnologia 5G para Aparecida de Goiânia. Ele destaca que a cidade poderá se beneficiar dessa inovação em diversas atividades, tanto econômicas quanto de interesse público. Com a implantação do 5G, Aparecida poderá desfrutar de mais avanços, acessibilidade e uma otimização da conectividade.