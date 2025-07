Aparecida intensifica ações de controle das hepatites virais

Em alusão ao Julho Amarelo, mês dedicado à prevenção e controle das hepatites virais, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está promovendo uma série de ações voltadas à conscientização, diagnóstico precoce e qualificação da atenção às pessoas com hepatites B e C.

As atividades contemplam a ampliação das testagens rápidas, ações itinerantes de educação em saúde, distribuição de insumos de prevenção e capacitação de profissionais da Rede de Atenção à Saúde.

O secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, destaca que as hepatites virais, especialmente os tipos B e C, são doenças silenciosas e representam um importante desafio de saúde pública. “Muitas pessoas vivem com hepatite sem saber, pois a infecção pode ser assintomática por anos. Por isso, a testagem e o diagnóstico precoce são fundamentais para evitar complicações como cirrose e câncer de fígado”, explica.

Entre os sintomas possíveis das hepatites virais, quando presentes, estão: olhos e pele amarelados, cansaço, febre, dor abdominal, urina escura e fezes claras. A transmissão se dá principalmente por contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas e compartilhamento de objetos perfurocortantes.

A coordenadora do Programa Municipal de IST/HIV/Aids e Hepatites Virais, Janaina de Almeida, destaca que a hepatite C tem tratamento com alta taxa de cura e que a hepatite B é prevenível com vacina disponível gratuitamente em todas as unidades do SUS. “No município, observamos um aumento de 44,3% nos casos de hepatite C entre 2023 e 2024, sinalizando a importância de fortalecer o enfrentamento”, reforça.

Programação do Julho Amarelo na SMS

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Josiane Rodrigues Borges, explica que serão intensificadas as testagens rápidas de hepatites B e C, HIV e sífilis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e em eventos externos realizados com o apoio do Centro de Testagem e Aconselhamento Itinerante (CTAI) ao longo do mês. Os testes são gratuitos, sigilosos e indicados para toda a população, com atenção especial a grupos mais vulneráveis.

A SMS também realizará a IX Oficina de Capacitação sobre Hepatites Virais, voltada a profissionais de saúde e acadêmicos, no dia 23 de julho, das 8h às 12h, no Espaço Multiuso. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por este link. Além da capacitação, todas as unidades de saúde receberão kits informativos com materiais de prevenção e educação em saúde, como preservativos e cartazes explicativos.

A diretora de Vigilância Epidemiológica, Rosikelly Silva de Oliveira Andrade, reforça que as ações estão alinhadas com as metas da Organização Mundial da Saúde (OMS) para eliminação das hepatites virais como problema de saúde pública até 2030. “O Julho Amarelo é uma oportunidade estratégica para mobilizar a sociedade, ampliar o acesso ao diagnóstico e reforçar o compromisso com a saúde coletiva”, enfatiza.

Calendário de testagens rápidas – CTAI Itinerante (Julho 2025)

16/07 – 8h às 17h – Centro de Especialidades Municipal

17/07 – 16h30 às 22h – UPA Buriti Sereno

28/07 – 7h às 17h – Órion Complex

30/07 – 8h às 16h – CAIS e UBS Colina Azul

IX Oficina de Capacitação sobre Hepatites Virais

Data: 23 de julho de 2025

Horário: 08h às 12h

Local: Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela