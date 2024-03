Aparecida, Trindade e Senador Canedo lideram adesão à Tarifa Social de Energia Elétrica em Goiás

Um levantamento da Equatorial Goiás apontou que aproximadamente 37 mil famílias nessas cidades são elegíveis para a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), mas ainda não se inscreveram no programa. A distribuidora tem intensificado esforços para aumentar a adesão desde que assumiu a distribuição de energia em Goiás, há um ano. Até o momento, foram cadastradas quase 510 mil famílias no estado, com um total de 140 mil novas inscrições no último ano.

Segundo Roosevelt Cantanhede, superintendente Comercial da Equatorial Goiás, há um potencial significativo de beneficiários não cadastrados, já que cerca de 445 mil famílias ainda podem se beneficiar do programa em todo o estado. Ele incentivou os clientes elegíveis a manterem seus cadastros atualizados no CadÚnico e a procurarem os canais de atendimento da distribuidora para acessarem o benefício.

As cidades com o maior número de clientes elegíveis e não inscritos incluem Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Luziânia, Anápolis, Rio Verde, Formosa, Valparaíso de Goiás, Trindade e Senador Canedo, nessa ordem. A inclusão de famílias na TSEE visa direcionar recursos do orçamento familiar para outras necessidades, com um impacto econômico positivo nos municípios goianos estimado em R$ 133 milhões somente no ano de 2023.