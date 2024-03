Aparecida vai receber cinco obras do Novo PAC

Aparecida de Goiânia vai receber cinco obras do Governo Federal, por meio do Novo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, que compreendem os eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva.

O município com 527 mil habitantes, segunda maior população do estado de Goiás, teve participação no Novo PAC Seleções, com cinco propostas selecionadas pelo programa. O anúncio da classificação ocorreu na quinta-feira, 7 de março, em Brasília.

A prefeitura de Aparecida recebeu aprovação para obras que correspondem aos subeixos Atenção Especializada e Atenção Primária e Esporte. O maior destaque será na Saúde Municipal, que vai ganhar um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), uma Policlínica e duas Unidades de Saúde (UBS) Porte II.

Na área do esporte, a cidade será contemplada com o Espaço Esportivo Comunitário, constituídos por equipamentos esportivos, bem como locais e mobiliários públicos indutores de convivência coletiva.

O prefeito Vilmar Mariano comemorou a seleção do município, que obteve propostas aceitas pelo programa do Governo Federal. “Comemoro o resultado com alegria, pois é mais um ganho para a cidade. Com nossas propostas selecionadas, Aparecida vai receber investimentos que irão melhorar o acesso a serviços de saúde e esporte em nossa cidade”, afirmou.

“Inscrevemos a cidade e fizemos nossas propostas. O governo avaliou, conforme critérios do programa, e Aparecida foi selecionada para obras do Novo PAC. É de suma importância receber esse resultado e saber que a cidade vai receber importantes investimentos que vão ampliar a oferta de serviços à população de Aparecida”, acrescentou o secretário municipal de Fazenda, Einstein Paniago.

Espaço Esportivo Comunitário

Os Espaços Esportivos Comunitários são constituídos por campo de futebol com grama sintética, meia quadra de basquete, pista de caminhada, parquinho infantil, bem como locais e mobiliários públicos indutores de vínculos comunitários e incentivadores de uma vida saudável para todas as idades.

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)

Os CAPS atendem pessoas de todas as faixas etárias com transtornos mentais graves e persistentes, a partir de abordagem humanizada e inclusiva no tratamento. Com a Seleção, é ampliada a rede de cuidados em saúde mental para crianças, adolescentes e jovens, e pessoas com necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas, com prioridade para oferta de atendimento 24 horas.

Policlínica

O Novo PAC Seleções investe na construção de Policlínicas Regionais que vão beneficiar pessoas com estrutura para o atendimento com médicos de diferentes especialidades, definidas com base no perfil epidemiológico da população. Além disso, a população será atendida com a realização de exames gráficos e de imagem com fins diagnósticos e pequenos procedimentos.

Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Para aumentar a oferta de serviços de Atenção Primária à Saúde, o Novo PAC Seleções constrói novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ampliando a cobertura da Estratégia Saúde da Família e beneficiando pessoas com maior acesso a consultas médicas, exames, radiografias e outros procedimentos.

Novo PAC Seleções

O Novo PAC Seleções foi lançado no dia 27 de setembro de 2023 quando foram anunciados investimentos de R$ 65,4 bilhões para seleções de obras e empreendimentos com participação dos estados e municípios. O valor total destinado ao Novo PAC Seleções é de R$ 136 bilhões e a segunda etapa deve ser lançada em 2025. O recurso está contemplado no investimento total do Novo PAC que é de R$ 1,7 bilhão.