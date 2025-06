O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, oficializou neste domingo (15) sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD), durante um ato político realizado na Câmara Municipal da cidade. O evento reuniu importantes lideranças políticas, como o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o senador Vanderlan Cardoso, presidente da sigla em Goiás, e o prefeito de Aparecida, Leandro Vilela.

A entrada de Mendanha no PSD marca um novo capítulo em sua trajetória política. Após ser eleito duas vezes prefeito de Aparecida pelo MDB, seu partido desde 2009, e deixar a legenda em 2022 para disputar o governo do Estado pelo extinto Patriota, e retornado ao MDB por mais um tempo, ele retoma agora sua articulação com foco nos próximos pleitos — com destaque para uma possível candidatura ao Senado em 2026.

“Chego com o coração aberto e o compromisso de continuar trabalhando por Goiás. Essa é uma sigla que respeita a autonomia de suas lideranças e que tem visão de futuro”, afirmou Mendanha ao oficializar a mudança.

A filiação foi amplamente elogiada. Kassab classificou Gustavo como “uma liderança preparada”, enquanto Vanderlan Cardoso comemorou o reforço como “uma grande aquisição”. O governador Ronaldo Caiado também reconheceu a competência do ex-prefeito, destacando sua capacidade de gestão e diálogo.

Além de Gustavo Mendanha, sua esposa, Mayara Mendanha, secretária municipal de Assistência Social, também se filiou ao PSD, deixando o PL. O movimento conjunto sinaliza o fortalecimento de um novo projeto político regional com potencial de influência estadual. Segundo o prefeito Leandro Vilela, a chegada de Mendanha ao PSD vai além da troca de sigla. “É a consolidação de um projeto maior para Goiás. Como bem disse Daniel Vilela, o MDB perde o seu camisa 10, mas Goiás ganha um grande articulador político.”

