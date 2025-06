A vice-prefeita de Goiânia, tenente-coronel Cláudia Silva Lira (Avante), precisou retornar a um bunker na cidade de Kfar Saba, em Israel, na madrugada deste domingo (15), após novos ataques do Irã contra o território israelense. Em entrevista recente, Cláudia contou que seguiu a orientação das autoridades locais para se abrigar durante a noite. “Ficamos no abrigo de madrugada e essa é a orientação de segurança, pois as mortes e os feridos em Israel eram pessoas que estavam fora dos abrigos”, relatou.

Cláudia Lira está em Israel como convidada do governo local para um programa de capacitação promovido pela agência Mashav, na Universidade Beit Berl. A instituição fica a cerca de 20 km de Tel Aviv, uma das áreas mais afetadas pelos alertas de ataques. A previsão de retorno ao Brasil é no próximo dia 21 de junho, mas a intensificação do conflito colocou o cronograma em xeque.

Além da vice-prefeita, outros dois representantes do governo goiano estão em missão oficial em Israel: os secretários estaduais Rasível Santos (Saúde) e Pedro Leonardo Rezende (Agricultura, Pecuária e Abastecimento). O Ministério das Relações Exteriores afirmou que acompanha a situação das comitivas brasileiras no país e estuda alternativas para garantir um retorno seguro, incluindo rotas por países vizinhos, como a Jordânia.

O conflito entre Israel e Irã se agravou após bombardeios israelenses a alvos estratégicos em Teerã, resultando na morte de importantes líderes militares iranianos. Em resposta, o Irã lançou cerca de 100 mísseis contra Israel, a maioria interceptada.

Veja, abaixo, a lista completa de autoridades brasileiras retidas em Israel:

Prefeito de Belo Horizonte , Álvaro Damião (União)

Secretário de Segurança de Belo Horizonte , Márcio Lobato

Vice-prefeito de Uberlândia , Vanderlei Pelizer (PL)

Vice-prefeita de Divinópolis , Janete Aparecida (Avante)

Prefeito de João Pessoa , Cícero Lucena (PP)

Prefeito de Nova Friburgo , Johnny Maycon (PL)

Prefeito de Macaé , Welberth Rezende (Cidadania)

Vice-prefeita de Florianópolis , Maryanne Mattos (PL)

Vice-prefeita de Goiânia , Cláudia Silva Lira (Avante)

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF , Marco Antônio Costa

Secretária de Desenvolvimento Social do DF , Ana Paula Soares Marra

Secretário de Agricultura do DF , Rafael Bueno

Secretário Executivo do Consórcio Brasil Central, José Eduardo Pereira Filho

A situação permanece sob constante avaliação. Autoridades brasileiras seguem em contato com representantes israelenses e da embaixada do Brasil em Tel Aviv, buscando garantir a segurança de todos.

