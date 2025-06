Prefeitura confirma internação de Sandro Mabel para hidratação e exames; assessoria falava em “precaução”

Internação do prefeito ocorreu após mal-estar em almoço com autoridades do STF; hidratação é foco do tratamento e equipe médica cogitou dengue



Por Lucas de Godoi em 14/06/2025 - 12:17



Prefeito Sandro Mabel segue internado para tratamento e hidratação após mal-estar (Foto: Divulgação)